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В Петербурге полиция задержала три тысячи мигрантов в новогоднюю ночь

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В Петербурге полиция задержала три тысячи мигрантов в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь полицейские задержали около трех тысяч выходцев из-за рубежа в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает местная газета «Фонтанка».

«Порядка трех тысяч иностранных граждан были доставлены в отделы полиции», — указывается в статье.

По результатам проверки выяснилось, что свыше 600 из них находились на территории РФ с разными нарушениями миграционного законодательства, более ста человек оказались под угрозой депортации за пределы страны.

«Все они получили на Новый год «подарки» в виде административных протоколов», — пишет газета.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов города, 27 мигрантов признали виновными в нарушении миграционного закона, им выписаны административные штрафы в размере 5–7 тысяч рублей и назначено выдворение из России.

В декабре в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ совместно с ФСО и МВД провели рейд по выявлению автомобилей с незаконно установленными спецсигналами.

Ранее на воинский учет после рейда в Петербурге поставили 20 человек.

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