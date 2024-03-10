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В Петербурге работница бара пострадала из-за клиентки

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В Петербурге работница бара пострадала из-за клиентки

В Петербурге произошла потасовка около бара. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудницу заведения.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте. По словам очевидицы, пара гостей, которые часто наведываются в бар, вступила в словесный конфликт с одним из посетителей.

После этого компания вышла на улицу, ссора переросла в потасовку. Драку начала снимать другая работница заведения, у которой в день инцидента был выходной, но участница конфликта увидела телефон в ее руках и напала на девушку.

В результате посетительница сломала работнице два пальца и укусила ее подругу за руку. Во время нападения она говорила о своих связях в МВД и ФСБ.

Полиция прибыла в бар. При задержании, как рассказал сотрудник заведения, мужчина и женщина оказали сопротивление.

Ранее в Челябинске мужчина напал на девушку в баре и сломал ей нос.

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