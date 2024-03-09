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В Петербурге арестовали подозреваемого в попытке ограбить банк

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В Петербурге арестовали подозреваемого в попытке ограбить банк

Сотрудник полиции. Архивное фото

. Полицейские Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который, предположительно, пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни с чем, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Накануне ведомство информировало, что в четверг вечером в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о попытке ограбления финансового учреждения на 9-й линии Васильевского острова. Как установили правоохранители, неизвестный вошел в помещение, распылил газовый баллончик и потребовал деньги. Получив отказ, мужчина скрылся, ничего не похитив.

В ходе поиска подозреваемого сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения, отмечают в ГУМВД.

“Восьмого марта по подозрению в совершении указанного деяния по месту своего проживания в квартире дома 21 по Петергофскому шоссе был задержан 47-летний житель Петродворцового района, который работает индивидуальным предпринимателем. Мужчина был доставлен в отдел полиции”, – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.

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Взято отсюда
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