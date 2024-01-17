В Петербурге автобус врезался в столб, есть пострадавшие

Автобус врезался в столб в Петербурге, несколько пассажиров пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что ДТП произошло на Светлановском проспекте.«”По неустановленной причине водитель рейсового автобуса №60 врезался в столб. По предварительным данным, травмы получили несколько пассажиров”, – сказано в комментарии ведомства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Позднее в городском комитете по здравоохранению уточнили, что травмы в результате происшествия получили пять пассажиров автобуса.«

"Все они доставлены в стационары в состоянии средней степени тяжести. Одна из пострадавших, беременная женщина, доставлена в перинатальный центр", – говорится в сообщении.

Радио Sputnik также рассказало о последствиях аварии с участием грузовика и колонны из автомобилей Росгвардии на федеральной трассе “Дон”.

Взято отсюда.