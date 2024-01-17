реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Петербурге автобус врезался в столб, есть пострадавшие

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Петербурге автобус врезался в столб, есть пострадавшие

Автобус врезался в столб в Петербурге, несколько пассажиров пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что ДТП произошло на Светлановском проспекте.«”По неустановленной причине водитель рейсового автобуса №60 врезался в столб. По предварительным данным, травмы получили несколько пассажиров”, – сказано в комментарии ведомства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Позднее в городском комитете по здравоохранению уточнили, что травмы в результате происшествия получили пять пассажиров автобуса.«

"Все они доставлены в стационары в состоянии средней степени тяжести. Одна из пострадавших, беременная женщина, доставлена в перинатальный центр", говорится в сообщении.

Радио Sputnik также рассказало о последствиях аварии с участием грузовика и колонны из автомобилей Росгвардии на федеральной трассе “Дон”.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

“Барнаул — столица мира”. Почему в России постоянно пытаются перенести столицу в Сибирь

18.01.2024

 Интересное

Новая средняя зарплата, цены на проезд и черепные нервы. Что произошло в Алтайском крае 17 января

18.01.2024

 Интересное

На важном перекрестке в Барнауле временно отключат светофор

18.01.2024

 Новости Барнаул

Наградами и поощрениями Алтайского краевого Законодательного Собрания отмечены сотрудники Крайизбиркома

18.01.2024

 Новости Барнаул

Жительница Алтая с кинжалом напала на своего сожителя

18.01.2024

 Новости Алтай

Жительница Алтая с кинжалом напала на своего сожителя

18.01.2024

 Новости Алтай

Фестиваль осознанного потребления пройдёт в Барнауле 

18.01.2024

 Новости Алтай

Системным администраторам и сотрудникам аппарата Крайизбиркома вручены награды и поощрения Губернатора Алтайского края

18.01.2024

 Новости Алтай

В барнаульском детском саду № 206 прошли настоящие колядки

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске