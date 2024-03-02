В Петербурге демонтируют обшивку балконов дома после ЧП

Автомобили Полиции и ФСБ у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

Демонтаж поврежденной обшивки балконов и остекления начался в доме на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадавшем при ЧП, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время рабочие убирают поврежденные детали балконов дома №161 на Пискаревском проспекте. На фасаде дома также работают промышленные альпинисты. Конструкции и мусор вывозятся с территории.

По наблюдениям корреспондента агентства, значительно повреждены 11 балконов, один из них искорежен. На втором этаже пробито окно, на наружной стене видна копоть. Снаружи видно, как рабочие наводят порядок в некоторых поврежденных квартирах.

Как передавал корреспондент РИА Новости, жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте, 159 корпус 2 стали пускать в свои квартиры. В этом доме частично выбиты стекла квартир и балконов. Жильцы дома №161 по Пискаревскому проспекту, который наиболее поврежден, пока не могут вернуться домой.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.

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