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В Петербурге хоккеисты СКА пришли всей командой на выборы президента РФ

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В Петербурге хоккеисты СКА пришли всей командой на выборы президента РФ

Хоккейный клуб СКА проголосовал всем составом в Санкт-Петербурге, пишет “Петербургский дневник”.«”Хоккей – командная игра. Мы всегда вместе и в таком мероприятии, как выборы президента России, тоже должны быть вместе. Для нас это праздник”, – рассказал главный тренер команды Роман Ротенберг.

Отмечается, что хоккеисты охотно раздавали автографы и фотографировались с поклонниками и поклонницами у входа на избирательный участок.

В Жигулевске на выборы всем составом пришла команда по северной (скандинавской) ходьбе, пишет “Волга Ньюс”.

С утра спортсмены порадовали своим позитивным настроем членов УИК и пришедших на участки избирателей, говорится в сообщении. На улице, перед входом на участок для голосования женщины устроили целое спортивное представление и разминку для всех желающих.

Радио Sputnik также рассказало, что на избирательных участках в Подмосковье будут угощать блинами.

Взято отсюда.

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