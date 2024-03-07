В Петербурге ищут нарушителя, который пытался ограбить банк

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото

В Петербурге ищут налетчика, который пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни с чем, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

“Сегодня около 19.30 в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о попытке ограбления финансового учреждения, расположенного на 9-й линии Васильевского острова”, – говорится в сообщении.

Прибывшие полицейские установили, что неизвестный вошел в помещение, распылил газовый баллончик и потребовал деньги.

“Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив. В настоящее время полицией приняты меры к его розыску и задержанию”, — добавили в пресс-службе.

По данным местного телеканала “78”, мужчина пытался ограбить отделение банка “Солидарность”, а затем скрылся на белом автомобиле.

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