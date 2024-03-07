реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Петербурге ищут нарушителя, который пытался ограбить банк

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Петербурге ищут нарушителя, который пытался ограбить банк

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото

В Петербурге ищут налетчика, который пытался ограбить финансовое учреждение на Васильевском острове, но скрылся ни с чем, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

“Сегодня около 19.30 в полицию Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о попытке ограбления финансового учреждения, расположенного на 9-й линии Васильевского острова”, – говорится в сообщении.

Прибывшие полицейские установили, что неизвестный вошел в помещение, распылил газовый баллончик и потребовал деньги.

“Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив. В настоящее время полицией приняты меры к его розыску и задержанию”, — добавили в пресс-службе.

По данным местного телеканала “78”, мужчина пытался ограбить отделение банка “Солидарность”, а затем скрылся на белом автомобиле.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм

В этот весенний день ожидается мокрый снег. Но направление верное — юго-западное

Накануне в Алтайском крае дул пронизывающий ветер, а на улицах…

Узнать больше

День 743-й. Самое важное к утру 8 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Узнать больше

В Барнауле водитель Honda сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

ДТП в Барнауле Фото: "Инцидент Барнаул" Машина сбила ребенка, когда…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp