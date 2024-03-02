В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей

Автомобиль полиции . Архивное фото

Петербурженка за рулем Lexus не справилась с управлением и повредила несколько автомобилей на Индустриальном проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в телеграм- канале.

Как информирует ведомство, около 19.27 мск в пятницу в полицию Красногвардейского района поступило сообщение от прохожего, ставшего очевидцем ДТП во дворе дома 36 по Индустриальному проспекту. По его словам, женщина на черном Lexus разбила “около четырех автомобилей”, после чего покинула свою машину и скрылась. «”По прибытии полицейских на место происшествия информация о скрывшейся с места ДТП женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД была обнаружена 41-летняя владелица “Лексуса”, – говорится в сообщении.

Как уточняют в ГУМВД, женщина не была пьяна и “просто не справилась с управлением”. В отношении нее возбуждено административное дело по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

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