реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Петербурге женщина-водитель разбила несколько автомобилей

Автомобиль полиции . Архивное фото

Петербурженка за рулем Lexus не справилась с управлением и повредила несколько автомобилей на Индустриальном проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в телеграм- канале.

Как информирует ведомство, около 19.27 мск в пятницу в полицию Красногвардейского района поступило сообщение от прохожего, ставшего очевидцем ДТП во дворе дома 36 по Индустриальному проспекту. По его словам, женщина на черном Lexus разбила “около четырех автомобилей”, после чего покинула свою машину и скрылась. «”По прибытии полицейских на место происшествия информация о скрывшейся с места ДТП женщине-водителе не подтвердилась. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД была обнаружена 41-летняя владелица “Лексуса”, – говорится в сообщении.

Как уточняют в ГУМВД, женщина не была пьяна и “просто не справилась с управлением”. В отношении нее возбуждено административное дело по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм

В Барнауле за 14,5 млн продают квартиру с чилаут-зоной из кедровой сауны и камина

По словам владельца, все окна в квартире кашированные, на кухне установлены каменные…

Узнать больше
Теплая погода со снегом и ветром установилась в Алтайском крае

Теплая погода со снегом и ветром установилась в Алтайском крае

Барнаул. Снег. Фото: Виталий Барабаш/"Толк" В ночные часы столбики термометров…

Узнать больше

Лесоречье Булыгино. Как в Барнауле хотят реновировать место, где был известный пляж

Тихое место между стеной хвойного леса и рекой, где был…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp