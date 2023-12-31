В Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади из-за обстрела Белгорода

Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде

В Санкт-Петербурге решили отменить концерт на Дворцовой площади в новогоднюю ночь в знак поддержки жителей Белгородской области, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале. «”В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение”, – написал он.

При этом губернатор сообщил, что все детские праздники пройдут на каникулах, отметив, что “никто не отнимет праздник у наших детей”.

Беглов также сообщил, что предложил губернатору Белгородской области всестороннюю помощь.

“Переговорил с губернатором Белгородской области, предложил всестороннюю помощь, в том числе, в восстановлении разрушенных объектов. Петербург с Белгородом!”, – написал он.

Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.

В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты “Ольха” и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

город Горняк

Взято отсюда

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