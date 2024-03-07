В Петербурге предложили передать полиции расследование нападений собак

В Заксобрании Петербурга готовят законопроект, предусматривающий передачу от муниципальных властей полиции расследование случаев нападения собак на людей, пишет “Парламентская газета”.

Авторы инициативы считают, что у местных органов исполнительной власти нет соответствующих полномочий.«”Они не могут разыскивать хозяев собак, задерживать их, выносить соответствующие постановления и так далее. Они даже не могут вызвать человека к себе и опросить: чья собака, был ли факт нападения, при каких обстоятельствах”, – заявил изданию соавтор законопроекта, заместитель председателя бюджетно-финансового комитета и член комиссии Заксобрания Петербурга по экологии и природопользованию Андрей Рябоконь.

По данным депутата, в Петербурге за год бывает до пяти тысяч укусов от собак, а в России – 200 тысяч.

Радио Sputnik также сообщало, что Госдума ужесточила ответственность за нарушение норм обращения с животными.

Взято отсюда.