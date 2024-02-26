В Петербурге при пожаре в квартире погибла одна женщина

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Одна женщина погибла, еще одна пострадала при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
Пожар произошел в Московском районе (проспект Космонавтов, дом 21, корпус 1) в двухкомнатной квартире на общей площади 20 квадратных метров.
“На месте пожара погибла одна женщина, другая пострадавшая женщина направлена в медицинское учреждение”, – говорится в сообщении.
В 23.49 пожар был ликвидирован.
новости горняк
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