В Петербурге при пожаре в квартире погибла одна женщина

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото

Одна женщина погибла, еще одна пострадала при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.

Пожар произошел в Московском районе (проспект Космонавтов, дом 21, корпус 1) в двухкомнатной квартире на общей площади 20 квадратных метров.

“На месте пожара погибла одна женщина, другая пострадавшая женщина направлена в медицинское учреждение”, – говорится в сообщении.

В 23.49 пожар был ликвидирован.

новости горняк

Взято отсюда

Источник