В Петербурге раскрыта кража свай на три миллиона рублей

В Санкт-Петербурге задержаны семь человек по подозрению в хищении свай с территории строящегося аэродрома в поселке Левашово в Выборгском районе, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.«

"Среди них: двое действующих и один бывший охранники стройки, двое рабочих и водитель. Также оперативники установили, куда сбыли похищенное и задержали работника фирмы по приему металла", – говорится в комментарии ведомства.

По данным правоохранительных органов, 17 металлических свай стоимостью более 3,1 миллиона рублей пропали со стройки 29 октября в период с 21:00 по 23:00.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Самого младшего из задержанных отпустили под подписку о невыезде, добавляет “Петербургский дневник”.

Радио Sputnik также рассказало, как молодой москвич украл иконы у знакомого, чтобы заложить их в ломбарде.

Взято отсюда.