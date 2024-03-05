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В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта

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В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта

Кадр видео с места падения лифта в Шушарах

Двое пострадавших при падении лифта в Санкт-Петербурге, в том числе 8-летний ребенок, отправлены из стационаров на амбулаторное лечение, в больнице в настоящее время остается один пострадавший, сообщил городской комитет по здравоохранению.

“Двое пострадавших в инциденте с лифтом на Новгородском проспекте, в том числе 8-летний ребенок, отпущены на амбулаторное лечение. Один человек госпитализирован”, – говорится в сообщении.

По данным комитета по здравоохранению, в результате инцидента с лифтом в Пушкинском районе Петербурга в стационары было доставлено три человека: двое взрослых 38 и 32 лет и ребенок 8 лет. Их состояние оценивалось как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что 5 марта в доме по Новгородскому проспекту упал лифт из-за перегрузки. Следственными органами было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Горняк22
Взято отсюда
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