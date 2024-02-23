В Петербурге школьник получил травму головы после падения на лед

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Следственные органы проводят проверку после того, как девятиклассник поскользнулся на льду возле дома в Московском районе Санкт-Петербурга, его госпитализировали с травмой головы, сообщает городское ГСУСК РФ.

“Установлено, что утром 22 февраля около одного из домов по улице Победы девятиклассник поскользнулся на льду, в результате чего был госпитализирован”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 16-летний школьник получил травму головы. В настоящее время он находится на лечении, его жизни ничего не угрожает.

Следственные органы по этому факту проводят проверку.

горняк

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