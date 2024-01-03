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В Петербурге суд отправил под домашний арест подростка, зарезавшего отца

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В Петербурге суд отправил под домашний арест подростка, зарезавшего отца

Статуя Фемиды. Архивное фото

Московский райсуд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подростка, из личной неприязни ранившего ножом своего отца, который вскоре скончался в больнице, сообщили в пресс-службе судов.

Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, в рамках расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью предъявлено обвинение 16-летнему подростку, который ранил ножом отца, вскоре умершего в больнице.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга информирует, что юноша, который не менее двух раз ударил отца ножом, “испытывая личные неприязненные отношения”, частично признал вину.

“Московский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего,… обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом “з” части 2 статьи 111 УК РФ… Суд следствию отказал, избрав… домашний арест по 29 февраля 2024 года”, – говорится в сообщении.

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Взято отсюда
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