В Петербурге выбрали проект обновления мемориала “Дорога жизни”

Студенты Санкт-Петербургского горного университета выиграли конкурс концепций модернизации музейно-мемориального комплекса “Дорога жизни”, пишет “Петербургский дневник”.

Всего в конкурсе приняли участие студенты из 10 вузов.

Как отметил главный редактор журнала “Проект Балтия” Владимир Фролов, студенты горного университета учли все замечания жюри и расставили правильные акценты.«

"Мемориалы "Разорванное кольцо" и "Цветок жизни" – объекты эпохи модернизма, послевоенного времени, момента взлета монументального искусства в СССР. Студенты Горного университета внимательно отнеслись к этому наследию, но новые мемориальные элементы в их проекте отсылают к самому военному времени, то есть к эстетике 40-х годов. В первую очередь речь о пирсе с аркой, силуэт которой напоминает о деревянной конструкции, обозначавшей въезд на лед Ладоги в годы Великой Отечественной. Мне кажется, подобное решение могло бы обогатить ансамбль Дороги жизни", – рассказал Владимир Фролов.

С инициативой обновить мемориал изначально выступили общественные активисты – жители Всеволожского района. Проект поддержал президент России Владимир Путин. Затем была предложена идея привлечь к проектированию студентов архитектурных вузов страны.

Радио Sputnik также сообщало, что мемориал “Героям Отечества” открыли в Новом Уренгое.

Взято отсюда.