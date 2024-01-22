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В Петербурге выявили два случая оспы обезьян

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В Петербурге выявили два случая оспы обезьян

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Оспу обезьян выявили у двух мужчин, вернувшихся из Китая в Санкт-Петербург, сообщило городское управление Роспотребнадзора.«

"Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу информирует о выявлении двух случаев оспы обезьян у туристов, прибывших из Китая. Заболевание диагностировано у двух мужчин, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг (Китайская Народная Республика)", — говорится в сообщении.

Заболевших госпитализировали с характерными симптомами в инфекционную больницу. Угрозы для жизни пациентов нет.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что специалисты своевременно провели комплекс противоэпидемических мер. Дальнейшее распространение инфекции удалось предотвратить. Контактировавшие с заболевшими находятся под медицинским наблюдением.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

Горняк22
Взято отсюда
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