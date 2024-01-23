В Петербурге вынесли приговор женщине, напавшей на росгвардейца

Женщина, ударившая росгвардейца на концерте в Санкт-Петербурге

Обвиняемая в нападении на росгвардейца в клубе “Космонавт” фанатка группы Zero People Наталья Артемова осуждена условно на один год, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «”Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев”, – сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в ноябре силовики пришли с проверкой в клуб “Космонавт” на Бронницкой улице в Адмиралтейском районе, где должен был пройти “подпольный” концерт группы Zero People. Это проект солиста Animal ДжаZ Александра Красовицкого, выступавшего ранее в интервью с антироссийскими высказываниями, концерты Zero People летом отменяли во Владивостоке и Хабаровске после жалоб общественников. Во время проверки документов женщина несколько раз ударила на лестнице росгвардейца, эпизод попал на видео.

Как сообщала судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, Артемова находилась в клубе “Космонавт” в нетрезвом виде, там же “в связи с исполнением своих должностных обязанностей” находился командир отделения оперативного взвода Второго оперативного батальона ОМОН. Женщина, у которой действия росгвардейца по доставке ее в полицию внезапно вызвали “личные неприязненные отношения”, ударила его в грудь и в голову, а также пнула ногой в бедро, одновременно выражаясь “грубой нецензурной бранью” и “словами оскорбительного характера” в адрес росгвардейца. «”Я бы хотела сказать, что совершила страшную, ужасную ошибку. Страшно раскаиваюсь и приношу свои глубокие извинения потерпевшему и государству”, – цитирует слова Артемовой в прениях пресс-служба судов.

По информации объединенной пресс-службы, женщина также попыталась оправдать свой поступок тем, что не ожидала увидеть на концерте ОМОН и думала, что это “ряженые”.

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