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В Петербурге у склада Wildberries произошла драка с поножовщиной

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В Петербурге у склада Wildberries произошла драка с поножовщиной

Скриншот записи с камеры видеонаблюдения

Драка мигрантов произошла у склада интернет-магазина на Московском шоссе в Петербурге, пострадавший госпитализирован с ножевым ранением, зачинщик задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

В больницу обратился 33-летний работник склада интернет-магазина с ножевым ранением грудной клетки. Он был госпитализирован, а также опрошен полицией. «”Сотрудникам полиции он сообщил, что накануне около 20.00 по месту работы у дома 153 по Московскому шоссе, напротив склада, его ударил ножом знакомый, который после этого скрылся на автомобиле”, – сообщает пресс-служба.

По соседству находится склад Wildberries (дом 153 корпус 2).

Полиция оперативно задержала нападавшего – 35-летнего ранее судимого гражданина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным “Фонтанки”, пострадавший является гражданином Азербайджана и работает на складе маркетплейса Wildberries, нападавший приехал из Таджикистана, у него тоже зафиксированы ножевые ранения. На кадрах с камеры видеонаблюдения, опубликованных интернет-изданием, видно, что драка происходит в присутствии нескольких человек.

Горняк22
Взято отсюда
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