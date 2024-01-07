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В Петербурге умер режиссер фильма “Али-Баба и сорок разбойников” Рябоконь

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В Петербурге умер режиссер фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Рябоконь

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации кинорежиссер Олег Рябоконь ушел из жизни в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник.

Причина смерти режиссёра пока не разглашается, говорится в публикации.

Олег Рябоконь родился в 1939 году. Он стал выпускником актерско-режиссерского отделения Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1972 году.

Одна из наиболее известных его киноработ – “Али-Баба и сорок разбойников”, где главные роли исполнили Олег Табаков, Татьяна Никитина, Вениамин Смехов и Армен Джигарханян. Также режиссер известен по фильмам “Прекрасная Елена” и “Один за всех!”.

Ранее радио Sputnik сообщало о смерти актера и мастера дубляжа Алексея Черных.

Взято отсюда.

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