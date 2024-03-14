В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские кол-центры

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подростка, который отвечал за подмену номеров при звонках из украинских мошеннических кол-центров

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подростка, который отвечал за подмену номеров при звонках из украинских мошеннических кол-центров, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, 16-летний подросток нашел вакансию в даркнете, зарплату он получал ежемесячно в криптовалюте.

“Обязательным условием было наличие технических навыков по поддержанию функционирования оборудования, которое обеспечивало подмену номеров при звонках гражданам РФ из украинских кол-центров”, – рассказала Волк.

“В городе на Неве подозреваемый арендовал однокомнатную квартиру, куда организаторы противоправной деятельности при помощи курьерской службы доставили соответствующее оборудование: четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, а также ноутбук с программным обеспечением, позволяющим совершать звонки через интернет”, – отметила представитель МВД.

С целью конспирации юноша каждую неделю менял съемные квартиры, а также “не реже одного раза в сутки производил замену сим-карт в слотах сим-банков”.

Впоследствии полицейские вышли на след еще двоих сообщников, которые также выполняли функции системных администраторов и работали на схожих условиях.

“Кроме того, старший из них еженедельно получал из Москвы порядка трех тысяч сим-карт, которые распределял между соучастниками”, – добавила Волк.

Возбуждено несколько уголовных дел, которые соединены в одно производство. Фигурантам инкриминируется мошенничество (статья 159 УК РФ). Все трое заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

город Горняк

Взято отсюда

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