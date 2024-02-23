В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката

Человек в наручниках. Архивное фото

Угрозыск задержал предполагаемых заказчика убийства адвоката в Санкт-Петербурге, а также исполнителя преступления, который перепутал жертву, по ошибке приняв за нее водителя адвоката, сообщил региональный главк МВД.

Утром во вторник неизвестный практически в упор выстрелил в водителя, привезшего детей в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Стало известно, что водитель — гражданин Узбекистана, работает в семье адвоката Виктора Патрушева, который при первоначальном опросе заявил правоохранительным органам, что занимается арбитражными делами и не ведет громких уголовных дел. ГСУСК по Петербургу возбудил дело о покушении на убийство. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти информировала, что ведется поиск стрелявшего. Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах в пятницу, водитель адвоката скончался в больнице.

“В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска установлены обстоятельства преступления, а также задержаны лица, причастные к нему. Как установили оперативники, потерпевший, 41-летний гражданин ближнего зарубежья, стал жертвой нападения по ошибке”, – говорится в сообщении.

Как уточняют в полиции, у 58-летнего адвоката “по роду деятельности” возник конфликт с 51-летним бизнесменом, который обратился к своему “старому знакомому”, ранее судимому за бандитизм, и предложил ему за пять миллионов рублей устранить оппонента. При этом в процессе исполнения “заказа” исполнитель перепутал адвоката с его личным водителем.«”Двадцать второго февраля <…> оперативники уголовного розыска задержали предполагаемых “заказчика” и исполнителя преступления и передали в следственные органы для проведения процессуальных действий”, – заключают в ГУМВД.

Полиция подтверждает также, что в пятницу водитель, ставший жертвой по ошибке, скончался от полученных ран.

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