реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката

Человек в наручниках. Архивное фото

Угрозыск задержал предполагаемых заказчика убийства адвоката в Санкт-Петербурге, а также исполнителя преступления, который перепутал жертву, по ошибке приняв за нее водителя адвоката, сообщил региональный главк МВД.

Утром во вторник неизвестный практически в упор выстрелил в водителя, привезшего детей в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Стало известно, что водитель — гражданин Узбекистана, работает в семье адвоката Виктора Патрушева, который при первоначальном опросе заявил правоохранительным органам, что занимается арбитражными делами и не ведет громких уголовных дел. ГСУСК по Петербургу возбудил дело о покушении на убийство. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти информировала, что ведется поиск стрелявшего. Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах в пятницу, водитель адвоката скончался в больнице.

“В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска установлены обстоятельства преступления, а также задержаны лица, причастные к нему. Как установили оперативники, потерпевший, 41-летний гражданин ближнего зарубежья, стал жертвой нападения по ошибке”, – говорится в сообщении.

Как уточняют в полиции, у 58-летнего адвоката “по роду деятельности” возник конфликт с 51-летним бизнесменом, который обратился к своему “старому знакомому”, ранее судимому за бандитизм, и предложил ему за пять миллионов рублей устранить оппонента. При этом в процессе исполнения “заказа” исполнитель перепутал адвоката с его личным водителем.«”Двадцать второго февраля <…> оперативники уголовного розыска задержали предполагаемых “заказчика” и исполнителя преступления и передали в следственные органы для проведения процессуальных действий”, – заключают в ГУМВД.

Полиция подтверждает также, что в пятницу водитель, ставший жертвой по ошибке, скончался от полученных ран.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

горняк22 телеграм
Цените гармонию. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 3 февраля

Цените гармонию. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 3 февраля

Правильный баланс между делами и личной жизнью приведет вас к…

Узнать больше
Экс-фигурист Маринин о деле Валиевой: своего рода показательная порка

Экс-фигурист Маринин о деле Валиевой: своего рода показательная порка

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин назвал доводы защиты в допинговом…

Узнать больше
Кабмин Шри-Ланки не приостанавливал продление виз для российских граждан

Кабмин Шри-Ланки не приостанавливал продление виз для российских граждан

Кабмин Шри-Ланки не принимал решения о приостановке продления долгосрочных туристических виз…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp