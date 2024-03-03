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В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома

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В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома

Полиция. Архивное фото

Полиция задержала нерадивых родителей, оставивших трехлетнего ребенка одного в квартире и ушедших гулять, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Уточняется, что сигнал о случившемся поступил от бабушки ребенка утром 29 февраля.«

"Незамедлительно на место происшествие были направлены экстренные службы, которые открыли дверь квартиры. Установлено, что родители ребенка оставили его одного дома и пошли гулять", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Отмечается, что семья считается неблагополучной и состоит на учете в полиции. Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Утром 1 марта полицейские задержали родителей ребенка — 46-летнюю мать и 45-летнего отца. Уточняется, что оба они безработные. Ребенка госпитализировали в больницу.

горняк
Взято отсюда
Источник

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