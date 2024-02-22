В Петербурге задержали торговца поддельными iPhone

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, торговавший пластмассовыми смартфонами, выдавая их за настоящие, пишет “Петербургский дневник”.

К бойцам Росгвардии обратился 25-летний молодой человек, который указал на мужчину, сообщив, что тот продал ему три смартфона iPhone за 365 тысяч рублей, однако телефоны оказались муляжами, говорится в материале.

Для содействия в поимке злоумышленника потерпевший создал новый профиль и вновь договорился о покупке смартфонов. Во время встречи правонарушитель был задержан росгвардейцами.

Радио Sputnik рассказало, как житель Златоуста переслал мошенникам 20 миллионов рублей.

Взято отсюда.