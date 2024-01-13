В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото

Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади одна тысяча квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.

“Поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 квадратных метров… Сведения о пострадавших на данный момент не поступали”, – говорится ведомства.

Уточняется, что пожару присвоили повышенный ранг № 2.

По данным сервиса “Яндекс Карты”, на улице Московское шоссе, дом 153 находится склад Wildberries.

горняк

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