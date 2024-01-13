Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Петербурге загорелись склады на площади в тысячу квадратных метров

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото

Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади одна тысяча квадратных метров, информации о пострадавших пока нет, сообщает региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.

“Поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 квадратных метров… Сведения о пострадавших на данный момент не поступали”, – говорится ведомства.

Уточняется, что пожару присвоили повышенный ранг № 2.

По данным сервиса “Яндекс Карты”, на улице Московское шоссе, дом 153 находится склад Wildberries.

горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Вы не один. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 11 января

13.01.2024

 Происшествия

Двух женщин спасли при пожаре в частном доме в алтайском селе

13.01.2024

 Происшествия

В горах Алтая спасли четырех замерзавших подростков

13.01.2024

 Происшествия

Дело завели на водителя грузовика, сбившего мальчика на улице Попова в Барнауле

13.01.2024

 Происшествия

Склад Wildberries загорелся в Санкт-Петербурге

13.01.2024

 Происшествия

Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге выросла в 50 раз

13.01.2024

 Интересное

В Барнауле по факту ДТП с 8-летним ребенком завели уголовное дело

13.01.2024

Thumbnail
Интересное

Житель Бийска пойдет под суд за отстрел лося и вылов 70 кг рыбы

13.01.2024

 Интересное

Тыкал лицом в остановку: барнаульцы стали свидетелями шумных ночных разборок

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix