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В Петербурге загорелся ангар

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В Петербурге загорелся ангар

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото

Ангар горит на площади 4 тысячи квадратных метров в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. «”Сообщение о пожаре поступило по адресу: город Санкт-Петербург, Невский район, Дальневосточный проспект, дом 79, корпус 1. Огнем охвачен металлический ангар”, – сказал собеседник агентства.

По его словам, информации о пострадавших не поступало.

“По уточненной информации, площадь пожара составляет 4000 квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств”, – отметили в пресс-службе.

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Взято отсюда
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