В Петербурге загорелся автосервис

Сотрудник пожарной службы . Архивное фото

Пожар произошел в автосервисе в Петербурге, огонь уже локализован, сообщает городское ГУМЧС.

Пожар произошел в Пушкинском районе. «”В одноэтажном здании автосервиса размером 10 на 25 метров происходило горение по всей площади… В 17.21 локализация, ранг пожара снижен до первого номера. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали”, – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены шесть единиц техники от МЧС и 27 человек.

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