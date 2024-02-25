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В Петербурге завели дело против мужчины, справлявшего нужду на памятник

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В Петербурге завели дело против мужчины, справлявшего нужду на памятник

Автомобиль полиции. Архивное фото

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после публикации видеозаписи, на которой мужчина справляет нужду на основание “Медного всадника” в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

“Двадцать пятого февраля в ходе мониторинга сети “Интернет” была выявлена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия неизвестного мужчины в районе Сенатской площади. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)”, – говорится в сообщении.

Как следует из видео, размещенного в соцсетях, молодой человек справил малую нужду на памятник “Медный всадник”, а его друзья записали это на телефон и выложили в сеть.

“Полицией приняты меры к установлению и задержанию правонарушителя”, – добавил в пресс-службе ГУМВД.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

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