В петербургском ресторане застрелили мужчину

Мужчину застрелили в ресторане Московского района Петербурга, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.

“Следственным отделом по Московскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями в одном из ресторанов”, – говорится в сообщении.

По данным СК, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

“Кроме того, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельства произошедшего”, – сообщает пресс-служба.

горняк

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