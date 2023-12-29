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В питомнике на Камчатке рассказали, как спасали собак в ледяной воде

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В питомнике на Камчатке рассказали, как спасали собак в ледяной воде

В Елизовском районе Камчатского края вышедшая из берегов река Авача затопила питомник ездовых собак “Авача-мэй за считаные часы, но животных удалось спасти, рассказал руководитель питомника Анастасия Шукшина.«”Мальчишки, знакомые, ныряли по самую грудь, вытаскивали собак на руках, на плечах. Собаки, к счастью, не пострадали, все живы, здоровы, обсушены. Сейчас псы находятся на периметре стойбища, им строят новые будки”, – отметила Шукшина в интервью Life.

По словам руководителя питомника, власти и неравнодушные люди откликнулись на просьбу о помощи быстро и обеспечили всем необходимым.

Радио Sputnik также сообщало, что в Москве “дежурившую” у метро “Лианозово” собаку забрали на передержку.

Взято отсюда.

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