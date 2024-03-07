В Подмосковье аферисты перешли на новые схемы мошенничества

В Подмосковье аферисты стали использовать голосовые сообщения в мошеннических схемах, предупреждает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Там рассказали, что мошенники используют голосовые сообщения из существующей переписки с людьми из списка контактов.«”Мошенники взламывают аккаунт в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber) и внимательно изучив переписку с родственниками и знакомыми, начинают общение от имени владельца взломанного аккаунта”, – говорится в сообщении.

Чтобы не спугнуть будущую жертву, аферисты, как правило, не сразу заводят разговор о деньгах, отмечает телеканал “360”, но затем при помощи искусственного интеллекта монтирует голосовое сообщение с просьбой перевести средства.

Специалисты напоминают, что при любой просьбе о деньгах надо перезванивать просящему, а голосовые сообщения удалять из чатов.

Радио Sputnik также рассказало, что мошенники попытались подделать голос мэра Салехарда.

Взято отсюда.