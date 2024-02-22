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В Подмосковье более тысячи безработных открыли свой бизнес

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В Подмосковье более тысячи безработных открыли свой бизнес

Свыше тысячи безработных за год открыли свой бизнес в Подмосковье при содействии Центра занятости, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

Спрос на начало предпринимательской деятельности среди безработных вырос почти в два раза, говорится в комментарии.«”Следует отметить, что жители выбирают социально значимые и полезные направления – открывают детские секции, образовательные центры, производят развивающие настольные игры, а также создают кабинеты косметологии и активно развивают сферу ландшафтного дизайна”, – цитирует министра соцразвития Московской области Людмилу Болатаеву телеканал “360”.

Радио Sputnik сообщало о сокращении числа безработных в Подмосковье за год на семь тысяч человек.Прямой эфирБезработица в России достигла исторически низких показателей13:04

Взято отсюда.

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