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В Подмосковье жители спасли кота, просидевшего более 12 часов на колокольне

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В Подмосковье жители спасли кота, просидевшего более 12 часов на колокольне

Жители села Куплиям Московской области спасли кота, застрявшего на колокольне храма Воскресения Словущего, сообщает телеканал “360”.

На опубликованных кадрах видно, как замерзшее и голодное животное жадно поглощает корм, сидя в машине. Его жизнь и здоровье вне опасности.

О застрявшем на колокольне животном стало известно накануне. Кот забрался на высоту, и не смог спуститься обратно, проведя на морозе больше 12 часов.

Жители рассказали телеканалу, что обращались в местное управление МЧС, однако там ответили, что альпинистов и автовышки у них нет, поэтому выручать кота им пришлось самостоятельно. Снять застрявшее животное вызвался мужчина из Коломны.

Радио Sputnik сообщало, что в Эрмитаже поймали кота, прятавшегося в воздуховоде Зимнего дворца.

Взято отсюда.

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