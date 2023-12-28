В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

Власти Подмосковья не планируют запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.«”Наша система правоохранительная всегда работает в усиленном режиме на новогодние праздники, потому что безопасность – это базовое требование”, – отметил Воробьев в интервью телеканалу “Россия 24”.

Губернатор Московской области подчеркнул, что в регионе приняли решение отказались от салютов.«”Все, что сейчас нужно – это быть вместе, вместе с семьей, вместе с нашей страной и вместе с нашим президентом”, – заключил Воробьев.

Ранее глава Подмосковья заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии, уделив особое внимание эффективности работы системы видеонаблюдения “Безопасный регион”, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что молодежь Красногорска собрала новогоднюю помощь бойцам в зоне СВО.

Взято отсюда.