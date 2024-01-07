В Подмосковье открыли дело из-за ограничения теплоснабжения в домах

В Подольске открыли уголовное дело из-за ограничения подачи тепла в жилые дома и организации, сообщило ГСУ СК по Московской области.

По данным следственного комитета, 4 января из-за неправильной эксплуатации частной котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. В результате жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения в микрорайоне Климовск остались без горячей воды и теплоснабжения.

Отмечается, что всего в микрорайоне Климовск в Подольске без отопления остались 170 домов. В этот день температура в области опускалась ниже минус 20 градусов.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, чтобы передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию.«”По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)”, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В СК добавили, что в помещениях организации, обслуживающей котельную, проводятся обыски, изымается техническая документация, допрашивается руководство. Причины, приведшие к аварии на теплотрассе, устанавливаются.

Радио Sputnik ранее сообщало об обстановке в Подольске, где двое суток нет отопления.

Взято отсюда.