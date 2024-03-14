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В Подмосковье открылся Центр общественного наблюдения

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В Подмосковье открылся Центр общественного наблюдения

В Подмосковье за ходом голосования на президентских выборах будут следить из Центра общественного наблюдения, который открылся сегодня в Одинцове, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Его работа организована по инициативе Общественной палаты региона.

В Центре оборудована видеостена, на которой можно посмотреть происходящее на любом из 2,6 тысячи участковых избирательных комиссий.«

"Центр общественного наблюдения Подмосковья – это пример для каждого региона, как можно с помощью цифровых решений и достижений техники организовать выборный процесс на самом высоком уровне", – цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" посетившую центр Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

Радио Sputnik также сообщало, что на избирательных участках в Подмосковье будут угощать блинами.

Взято отсюда.

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