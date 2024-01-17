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В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус

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В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус

Полицейская машина. Архивное фото

Полицейские разыскивают пассажира иномарки, который во вторник в подмосковной Балашихе выстрелил из пистолета в автобус и скрылся, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ.

По данным ведомства, на шоссе Энтузиастов на проезжей части пассажир легковушки иностранного производства выстрелил, “предположительно, из травматического пистолета в сторону автобуса, двигавшегося в попутном направлении, после чего скрылся”.

“В результате инцидента пострадавших нет, повреждена левая часть стекла автобуса. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание злоумышленника. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством”, – рассказали в главке.

В пресс-службе также отметили, что инцидент произошел 16 января около 22.35 в подмосковной Балашихе.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что в автобусе находилась команда “СКА-Карелия” Молодёжной хоккейной лиги, которая возвращалась домой после победного матча, когда неизвестные на Audi A6 с прибалтийскими номерами пытались попасть в водителя.

новости Алтайский
Взято отсюда
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