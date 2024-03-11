В Подмосковье планируют отремонтировать более тысячи километров дорог

В Подмосковье в нынешнем сезоне отремонтируют 1,2 тысячи километров дорог, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области по итогам совещания главы региона с руководителями министерств области.

Работы будут проводиться с апреля по октябрь. Самый большой объем предстоит выполнить в городских округах Раменский, Истра, Солнечногорск, Можайский, Пушкинский и Богородский, говорится в сообщении.

Как отмечает издание “Вести Подмосковья”, основная часть работ по ямочному ремонту должна завершиться к маю.

Радио Sputnik также сообщало, что глава Нового Уренгоя Андрей Воронов раскрыл секрет качественного ремонта дорог.

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