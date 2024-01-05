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В Подмосковье проиндексированы социальные выплаты

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В Подмосковье проиндексированы социальные выплаты

В Московской области с 1 января 2024 года проиндексировали социальные выплаты, сообщила пресс-служба Министерства социального развития региона.«”В этом году в Подмосковье социальные выплаты уже проиндексированы на 6%. Таким образом, минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей, а единое пособие на детей от 8,8 – 17,7 тысяч рублей, оно выплачивается в трех размерах в зависимости от дохода семьи”, – цитирует РИАМО министра социального развития региона Людмилу Болатаеву.

В ведомстве отметили, что ежегодная индексация социальных выплат проводится с целью повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки тем, кто в ней нуждается.

“Уже с января этого года выплаты в увеличенном размере у нас в регионе получат свыше 250 тысяч жителей. Проиндексированы выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума. Индексация автоматическая и льготникам не нужно писать никаких заявлений, в конце января выплаты придут уже в новом размере”, – добавили в пресс-службе.

Ранее радио Sputnik писало, что в Госдуме предложили сделать бессрочной выплату маткапитала.

Взято отсюда.

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