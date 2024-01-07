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В Подмосковье пропал известный в 90-е рэпер Булавинцев

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В Подмосковье пропал известный в 90-е рэпер Булавинцев

Музыкант Сергей Булавинцев, известный как рэпер Sir-J, пропал в Московской области. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт”.

По данным издания MSK1.ru, последний раз артиста видели 30 декабря. В этот день в загородном доме артиста в Расторгуево вспыхнул пожар. Известно, что позднее он сел в электричку и больше на связь не выходил.

Булавинцев родился в Москве. В 1991 году начал выступать в составе групп D.O.B., “Империя”, RAPtila Camaradaz и других. Позднее стал продюсером, в том числе группы “Многоточие”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Москве нашли пропавшую фигуристку.

Взято отсюда.

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