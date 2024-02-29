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В Подмосковье прошли учения по обеспечению безопасности избирателей

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В Подмосковье прошли учения по обеспечению безопасности избирателей

В Московской области около 100 представителей избиркомов приняли участие в учениях по обеспечению безопасности во время голосования, сообщила областная избирательная комиссия.

На смоделированном избирательном участке представители избиркомов отработали алгоритм действий с момента обнаружения предмета похожего на взрывное устройство до завершения работы оперативных служб по обеспечению безопасности на участке, говорится в публикации.

Подобные учения с представителями экстренных служб прошли во всех городских округах Московской области, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik также рассказало, что в Подмосковье информаторам о выборах начали выдавать экипировку.

Взято отсюда.

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