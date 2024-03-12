В Подмосковье сбили беспилотник

Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото

Система ПВО в ночь на вторник отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин.

“Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия”, – написал Собянин в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о двух атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, сообщалось об атаках БПЛА в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших.

Горняк22

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