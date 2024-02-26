В Подмосковье стартовал Всероссийский форум “Мой бизнес”

В парке “Патриот” под Москвой стартовал Всероссийский форум “Мой бизнес”, сообщает телеканал “360”.

В работе форума участвуют представители федеральных и региональных органов власти, общественных и коммерческих организаций, а также крупнейших банков, говорится в сообщении.

Как рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, регион является одним из лидеров страны по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).«”Сегодня в Подмосковье зарегистрировано более 440 тысяч субъектов МСП и свыше 660 тысяч самозанятых”, – отметила Зиновьева.

Радио Sputnik рассказало, что бизнес за месяц привлек в Подмосковье 870 миллионов рублей под поручительство.

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