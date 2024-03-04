В Подмосковье существует риск подтопления 6,5 тысячи домов

В Подмосковье в связи со вскрытием льда, которое ожидается во второй половине месяца, существует риск подтопления 6,5 тысячи домов, рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов на совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства.«”Запас воды в снеге – 127 миллиметров при норме 62. Весеннее половодье ожидается выше нормы”, – цитирует министра телеканал “360”.

По его данным, основной риск наблюдается на реках в Серпухове, Орехово-Зуеве, Луховицах, Кашире, Коломне и Можайске.«”Существует риск подтопления 6,5 тысячи домов, 73 участков дорог и 38 городских округов, где ожидаем высокое половодье”, – подчеркнул Тихон Фирсов.

Андрей Воробьев распорядился уделить внимание руслам рек, их проходимости и тем микрорайонам в городах, которые расположены в низине.«”Там, где традиционно подтапливается, снег за выходные вывозится”, – подчеркнул губернатор.

Радио Sputnik сообщило, что жителей Темрюкского района Кубани также предупредили о возможных подтоплениях.

Взято отсюда.