В Подмосковье в 2023 году родились более 72,7 тысячи детей

В Московской области в прошлом году родились более 72,7 тысячи детей, сообщает Минздрав региона.«”В рамках проекта “Наша женская консультация” были внедрены новые услуги для беременных женщин, в том числе индивидуальное сопровождение беременности личным помощником и телемедицинские консультации”, – заявила первый заместитель председателя регионального правительства Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что “мы принимаем рожениц не только из Подмосковья, но и других регионов, все роды проводятся бесплатно, по ОМС”.

В регионе расположены шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik также сообщало, сколько тысяч родителей за год воспользовались маткапиталом в Подмосковье.

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