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В Подмосковье в этом году планируют благоустроить 95 объектов

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В Подмосковье в этом году планируют благоустроить 95 объектов

В нынешнем году 95 объектов планируется преобразить в Московской области, сообщили в министерстве благоустройства Подмосковья.«

"В этом году в программе – 95 объектов. Это 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходные зоны, 6 набережных, 16 скверов, 8 детских скверов, 11 активных зон в парках, 5 стел. У нас есть график по открытию этих объектов. Это май, июнь, июль. Большинство объектов откроются в августе и сентябре. Открытие самых крупных запланировано на октябрь", – рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

По его словам, в День Победы откроются после благоустройства Советская площадь в Дмитрове и Аллея Славы в Луховицах, сквер Громцева в Дзержинском на площади почти четыре гектара отроется 22 июня, а бульвар Победы в Ступине встретит гостей 14 августа, отмечает Regions.

Радио Sputnik также рассказало, что шесть новых парков появятся в Санкт-Петербурге к 2030 году.

Взято отсюда.

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