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В Подмосковье в приемных семьях воспитываются свыше 22 тысяч детей-сирот

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В Подмосковье в приемных семьях воспитываются свыше 22 тысяч детей-сирот

В Подмосковье в семьях приемных родителей, опекунов, попечителей и усыновителей воспитываются 22,5 тысячи детей, сообщает пресс-служба Московской областной думы.«”Это более 98% от общего количества детей-сирот. Важно, чтобы каждый ребенок жил и воспитывался в семье. Поэтому в Подмосковье реализуется целый комплекс мер социальной поддержки для приемных семей”, – приводит пресс-служба регионального парламента слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Брынцалов добавил, что для тех, кто хочет взять на воспитание ребенка-сироту, в области работает 73 школы приемных родителей. Ежегодно здесь проходят подготовку около двух тысяч граждан.

Семьям, которые воспитывают детей-сирот, напомнил спикер регионального парламента, в Подмосковье выплачивается ежемесячное пособие. Его размер зависит от возраста ребенка и образовательного учреждения. Также предусмотрен ряд выплат, в том числе на отдых. Кроме того, такие семьи и дети получают ежегодное пособие и стипендию губернатора, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik также рассказало, что в Москве подготовили шпаргалку для будущих приемных родителей.

Взято отсюда.

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