В Подмосковье в результате пожара погибли два ребенка

Два ребенка погибли в результате пожара, возникшего в ночь на пятницу в СНТ “Лесное-2” поселка имени Воровского в Богородском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время пожара в частном доме погибли двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения, в качестве основной версии причины трагедии названо неосторожное обращение с открытым источником огня, уточняет издание “Вести Подмосковья”.

Отмечается, что Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, открытого по данному факту.

Накануне радио Sputnik опубликовало видео тушения пожара на трансформаторной подстанции в Москве.

Взято отсюда.