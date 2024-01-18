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В Подмосковье возбудили дело из-за избиения иностранцами участника СВО

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В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за избиения иностранцами участника СВОСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В Подмосковье возбудили дело из-за избиения иностранцами участника СВО

В Московской области возбуждено уголовное дело из-за избиения иностранцами участника специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 18 января, «Ленте.ру» рассказала представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По ее словам, ЧП произошло 14 января в городе Чехов. Участник боевых действий отдыхал в кафе «Вояж», когда между ним и группой иностранцев произошел спор, который вскоре перерос в конфликт. В результате мужчины напали на ветерана СВО и сильно его избили. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

16 января сообщалось, что в Москве стоматолог избил ветерана СВО после совета «командовать в своем ауле»

Взято
отсюда

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