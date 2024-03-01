В Подмосковье врачи рекомендуют колоть всем новорожденным витамин-К

Врачи рекомендуют делать инъекцию витамином-К всем новорожденным с целью профилактики, сообщили в Минздраве Московской области.

Из-за нехватки витамина-К плохо свертывается кровь, отметили в пресс-службе ведомства.«”Плохая свертываемость крови – опасное для организма состояние, при котором отмечаются кровотечения или кровоизлияния в различные органы. Эта патология развивается у 0,25-0,5 процента новорожденных”, – цитирует РИАМО врача-неонатолога Гулнозу Мухтарову.

Витамин-К вводят сразу после рождения в переднюю часть бедра. Процедуру делают только с согласия матери.

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